تفاصيل حادث الطريق الأوسطي.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه محور الضبعة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الحادث للتحقيق.

حادث الطريق الأوسطي

بداية الحادث كانت بتلقي غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي اتجاه محور الضبعة، وانتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة.

إرشادات للسائقين

ووجه اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري، عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، مع تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، وعدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين.

وشدد «الشاهد» في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.