«البنتاجون» يمنح شركة أمريكية عقدا لشراء وتوريد أسلحة لأوكرانيا

منحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عقدًا بقيمة 118.3 مليون دولار لشركة «جلوبال ميليتري برودكت»، مقرها تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، لشراء وتوريد أنظمة الدفاع الجوي «جيبارد» 35 ملم، كجزء من ميزانية المساعدة الأوكرانية للتسليم في 30 مايو 2024، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأصيب شخصان اثنان، نتيجة قصف أوكراني على شيبكينو في بيلجورود الروسية، جنوب غرب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف جلادكوف على «تليجرام».

ألمانيا تطلب غلق 4 قنصليات روسية في البلاد

من جانبها، طالب السلطات في «برلين»، روسيا، بإغلاق 4 من أصل 5 قنصليات في ألمانيا ردا على طرد «موسكو» لعدد من موظفي سفارة «برلين» والهيئات ذات الصلة العاملة في «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، أمس الأربعاء، للصحفيين، إن الإجراء يهدف إلى خلق تكافؤ في عدد الموظفين ومقار البعثات بين البلدين، موضحا للصحفيين، إن بلاده ستضطر لإغلاق ثلاث قنصليات في روسيا بحلول نوفمبر المقبل.

وأشار برجر، إلى أن السلطات الألمانية، ستسمح لـ«موسكو» باستمرار فتح السفارة في العاصمة «برلين» وقنصلية أخرى بعد نهاية العام.