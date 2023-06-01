وزير التعليم الأسبق: «الأعلى للتدريب» سيؤدي لاستقرار وتطوير المنظومة

علق الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، معتبرًا أن إنشاء المجلس هو أول خطوة في قضية تطوير التعليم.

هذا المجلس يؤدي إلى استقرار السياسة التعليمية لفترة جيدة

وأوضح الرافعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن أفضل النظم التعليمية تحتوي على مثل هذه الخطوات، قائلا: «أي تطوير للتعليم بيتم اتباع هذه الطرق في أفضل النظم التعليمية»، معتبرًا أن هذا المجلس يؤدي الى استقرار السياسة التعليمية لفترة جيدة نستطيع خلالها تطوير التعليم بشكل جيد، وإشراف الرئيس عليه يقول إنه أصبح التعليم أولوية أولى من الحكومة وخطوة مهمة لتطوير التعليم.

وأكد وزير التعليم الأسبق أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيضع سياسات ويتم متابعة تنفيذ هذه السياسات مع الجهات المعنية من الوزارات والجامعات، مضيفًا: «دور المجلس سيكون سياسات التعليم لتكون مستقرة وأي وزير يأتي ينفذ السياسات ودوره يتابع تنفيذ هذه السياسي ويقدم تقرير للرئيس».