وزير التعليم الأسبق: مناقشة مقترح «السنة التأسيسية» لتحقيق رغبات دخول الكليات

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن القرارات المستقبلية لا تأتي عشوائيا، وجزء من السياسيات التي يُجرى الحديث حولها تتعلق بالبدء في النظر لنظام بديل لدخول الجامعات دون الثانوية العامة.

الثانوية العامة معيار غير عادل وغير أمين

وأضاف «الشيحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الثانوية العامة معيار غير عادل وغير أمين، وبالتالي جاري العمل على طرق بديلة لذلك، ووزير التعليم العالي سيعلنها قريبا.

وتابع: «هذه الطرق الجديدة تتعلق بالسماح بأن الناس بمجموع أقل تحصل على سنة زيادة وتنجح في مقررات زيادة، إذن هي طرق بديلة لتحقيق رغبته ومواهبه، ولا تتعارض في الوقت ذاته مع السيستم».

وأكد أنه جرى مناقشة نظام «السنة التأسيسية» لتحقيق رغبات دخول للكليات، ومن المتوقع أن يعلن وزير التعليم العالي نتائج هذه المناقشات الشهر المقبل.

الحصول على درجة البكالوريوس المهني

وأوضح أن التعليم الفني عند البعض أقل قيمة، لأنه لا يصل لمرحلة الدرجة العلمية الكبيرة، ولكن حاليا هناك تطوير، بحيث يحصل الطالب بعد الإعدادية على الدبلوم المتوسط بعد 3 سنوات، وفوق المتوسط بعد 5 سنوات، وإذا رغب طالب الحصول على درجة البكالوريوس المهني بعد الـ 5 سنوات ضمن ضوابط معينة متاح.