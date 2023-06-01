«محلية النواب»: أصدرنا «قانون اقتناء الكلاب» بسبب وجود فراغ تشريعي في هذا الأمر

علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حوادث عقر الكلاب للناس، مشيرًا إلى أن حوادث الكلاب الخطرة يومية وليست حالات بعينها، ملقيا الضوء على قانون اقتناء وحيازة الكلاب الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

كان يجب إصدار قانون ينظم اقتناء الكلاب

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه تم رصد وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بحياة الحيوانات الخطرة والكلاب وكان يجب أن يملأوا الفراغ بمشروع قانون ينظم هذه المسألة.

وأكد السجيني، أن الواقع يقول إن مسألة اقتناء الحيوانات يحتاج إلى تنظيم، لافتا إلى أنهم اجتمعوا في مجلس النواب منذ أربع سنوات وعقدوا جلسة المواجهة ودعوا اتحاد الرفق بالحيوان وانتهوا إلى فهم للمسألة وبناء عليه أعدوا مشروع قانون يحدد شروط اقتناء الحيوانات.

يجب على مقتني الكلاب الحصول على تراخيص بتلقيهم التطعيمات اللازمة

وكشف السجيني عن تفاصيل هذا القانون، حيث يحظر وجود كلاب خطرة في المستوى الأول وكذلك الأسود والتماسيح، مضيفًا «دي المفروض في مراكز بحثية فقط وممنوع اقتناؤها»، والمستوى الثاني الخاص بالكلاب الخطرة «اللي هي علميا خطرة وشرسة بطبيعتها في كل الأحوال»، مشددًا على ضرورة حصول من يربي هذه الحيوانات على تراخيص تضمن تلقيهم التطعيمات اللازمة.