دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المناطق الأوكرانية من بينها: «كييف، خاركيف، تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، دنيبروبيتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك وفلاديميروفكا بـ 29 قذيفة من عيار 155 ملم.

لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية «بريكس»

من جانبه، يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس التي تضم في عضويتها إلى جانب روسيا كل من «الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا،الهند»، في فترة 1-2 يونيو الجاري في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.