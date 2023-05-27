دوى صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية بينها ميكولايف

دوت صافرات الإنذار، للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مناطق أوكرانية، من بينها ميكولايف، والجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «خيرسون».

وقصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 41 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، باستخدام 256 ذخيرة من عيارات 152، و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تحقيقات الشرطة حول السيل الشمالي تركز على «أندروميدا»

وفي سياق أزمة تفجيرات «السيل الشمالي 1 و2»، كشفت تقارير ألمانية، عن أدلة جديدة تشير إلى تورط «كييف» في التفجيرات، فيما ركزت تحقيقات حديثة للشرطة، على «يخت أندروميدا»، الذي تشير ترجيحات إلى أنه تم استخدامه لنقل المتفجرات التي استخدمت في تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته صحيفة «دير شبيجل» الألمانية.

وتعرض خطي أنابيب الغاز«السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، لتوصيل الغاز تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، للتفجير في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت «دير شبيجل» الألمانية، إلى العثور في «يخت أندروميدا» على آثار مادة «إتش إم إكس» المتفجرة، المنتشرة في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا.

دا سيلفا يرفض زيارة «موسكو»

وفي البرازيل، قال الرئيس لولا دا سيلفا، أمس الجمعة، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعاه عبر الهاتف، لزيارة «المنتدى الاقتصادي الدولي» في مدينة «سان بطرسبرج»، مضيفا إنه رفض الدعوة.

وأضاف دا سيلفا، عبر «تويتر»، إن رده كان على الدعوة بأنه لا يمكنه الذهاب إلى روسيا الآن، مكررا استعداد البرازيل، إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين، للتحدث مع طرفي الأزمة الأوكرانية بحثا عن السلام.

بوتين: روسيا منفتحة على الحوار السياسي والدبلوماسي

لم تذكر الرئاسة الروسية «الكرملين»، توجيه بوتين دعوة إلى نظيره البرازيلي لزيارة مدينة «سان بطرسبرج»، وقالت في بيان، إن الرئيس الروسي، ذكر في الاتصال الهاتفي مع دا سيلفا، أن «موسكو» منفتحة على الحوار على المسار السياسي والدبلوماسي، الذي لا تزال أوكرانيا ورعاتها الغربيون تعيقه، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وبحث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الوضع في أوكرانيا والأهمية الحيوية لانتصار «كييف»، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المتحدث الرسمي باسم المسؤول الأول.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات في العاصمة الروسية «موسكو»، صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية من عواقب استمرار نشرها المعلومات المضللة عن روسيا، وقال مصدر مطلع، إن الاستمرار في الانخراط بأنشطة غير صحفية، يعني أن المحررين ليسوا مهتمين على الإطلاق بمصير المراسل إيفان جيرشكوفيتش، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وكان جهاز «الأمن الفيدرالي»، أعلن في 30 مارس الماضي، اعتقال مراسل مكتب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في موسكو إيفان جيرشكوفيتش قد اعتقل في يكاترينبورج للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

اقتصاديا، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، العمل مع «البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير» بهدف انشاء منصة مالية تجارية لتسهيل المعاملات التجارية بشأن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وفقا لما أعلنه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش.