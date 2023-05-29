عاجل.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك أكثر من 40 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك أكثر من 40 مرة خلال 24 ساعة، باستخدام 250 من ذخائر مختلفة بينها عياري 152 و155 ملم، وصواريخ كروز و«ستورم شادو»، ما أسفرعن إصابة 5 مدنيين بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إعلان حالة التأهب في عدة مناطق أوكرانية

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب جوي للتحذير من غارات جوية، في مناطق جيتومير وخاركيف وأوديسا وفينيتسا وخميلنيتسكي وريفني وتشرنيفتسي.

وفي مقاطعة لوجانسك، أعلنت السلطات، إطلاق سراح 6 مقاتلين من الأسر الأوكرانية، في عملية تبادل.