القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك 33 مرة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 33 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت 210 ذخائر مختلفة من بينها عيارات 152، و155 ملم، ما أسفر عن مقتل مدني واحد، وإصابة اثنيين آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

دوى صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى دوي انفجارات في كييف. وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدوة مناطق من بينها «كييف، تشيرنيهيف، تشيركاسي، كيروفوجراد».

ودوت صافرات الإنذار في ميكولاييف وخاركيف، في منطقتين بدنيبروبتروفسك وفي الأجزاء الخاضة لسيطرة أوكرانيا في خيرسون.

ونفى وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ضلوع «كييف» في قصف مقاطعة بيلجورود الروسية المتاخمة للحدود مع بلاده، مشيرا في تصريح لمجموعة «فونكيه» الإعلامية الألمانية حول الهجوم المضاد المرتقب، إنه محتمل على محورين أو 3، سواء في الجنوب أو في الشرق.

وزير أوكراني: نسعى لعلاقات طبيعية مع روسيا

وأضاف ريزنيكوف، أن بلاده تسعى لعلاقات طبيعية مع روسيا مثلما مع بولندا وسلوفاكيا أو رومانيا، وأوضح وزير الدفاع، أن أوكرانيا لا تحتاج إلى الأرض الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إجراء مفاوضات وصياغة نظام أمني جديد في أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن لا يوجد لديه التفاؤل بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية هذا الصيف.

وأوضح بوريل، في اجتماع لمنتدى أعمال في برشلونة، أنن «موسكو» لن تقدم على المفاوضات بشأن أوكرانيا إن لم تحقق الانتصار، وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن السلطات الروسية عازمة على تحقيق ذلك.

وأكد بوريل، ضرورة مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.