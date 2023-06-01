دوي انفجارات في كييف الأوكرانية

أعلنت الإدارات العسكرية في أوكرانيا، دوي انفجارات في كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

اتصال أوكراني-أمريكي لبحث أهمية تعزيز الدفاع الجوي

من جانبه، أجرى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، مؤكدا في بيان، أهمية العمل على تعزيز الدفاعات الجوية من خلال أنظمة صواريخ إضافية ومقاتلات «إف 16» بالنسبة لكييف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دمشق تدين الهجوم على روسيا بطائرات بدون طيار

من جانبها، أعربت «دمشق» عن إدانة سوريا، الشديدة لهجوم بطائرات بدون طيار «مسيرات»، استهدف موسكو، مشيرة إلى ثقتها بقدرة الأصدقاء الروس على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد الأطلسي الكبير، وفقا لما أعلنه مصدر في وزارة الخارجية السورية.

بدورها، تعارض السلطات الفرنسية، استخدام الحكومة الأوكرانية، المساعدات العسكرية في شن هجمات على الأراضي الروسية، وقال ممثل عن السلطات الفرنسية، إن «باريس» تدعم «كييف» في الدفاع عن أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.