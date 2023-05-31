أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تشن هجمات على مواقع روسية بطائرات مسيرة

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا، تطورات جديدة على مدار الساعة، حيث شنت القوات الأوكرانية، هجمات بطائرات بدون طيار لتدمير معدات روسية على خط التماس في جنوب أوكرانيا، وحققت أهدافها بنجاح وفقا لما أعلن سلاح حرس الحدود الأوكراني.

وبشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح سلاح حرس الحدود الأوكراني أن مجموعات الطائرات بدون طيار تعمل دون توقف لتحديد مواقع وتجمعات الروس وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم الأوكرانية»

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأشار حرس الحدود الأوكراني، إلى أنه تم رصد قوات روسية أثناء إنشاء مواقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن الهجمات حققت أهدافها بنجاح.

وفى السياق، بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية بجنوب أوكرانيا خطير جدا.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. محطة زابوريجيا النووية

ومن بين أخبار روسيا وأوكرانيا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه لا يجب استخدام المحطة الأكبر في أوروبا كمخزن للأسلحة، وطالب أوكرانيا وروسيا احترام خمسة مبادئ أساسية، لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يحصل بعد على موافقتهما على حماية المنشأة.

ونوه إلى أن المبادئ تتمثل في «عدم شن هجوم من أي نوع من المحطة أو عليها، أو استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين، بالإضافة إلى عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو حشد عسكريين، وأن لا تُفصل المحطة عن شبكة الكهرباء، وأن تتم حمايتها من أعمال التخريب»، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بهذه المبادئ لتجنب وقوع حادث نووي.