روسيا وأوكرانيا.. لافروف يحذر الغرب من دعم كييف باستخدام مقاتلات «إف-16»

في تصعيد جديد للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وجه وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، تحذيراً شديد اللهجة للدول الغربية التي أعلنت عن اعتزامها المشاركة في عمليات تدريب طيارين من أوكرانيا على قيادة مقاتلات «إف-16» في مهاجمة مواقع الجيش الروسي، مؤكداً أن موسكو لديها الوسائل اللازمة للرد على مثل هذه التصرفات.

دعم غربي لأوكرانيا ضد روسيا

وعقد وزير الخارجية الروسي مؤتمراً صحفياً في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، قال فيه: «بالنسبة للدنمارك وهولندا، وعزمهما على أن يكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، هذه الدول تتبع بنشاط خط واشنطن في الشؤون الأوروبية، كما أنه ليس لدي شك في أن قواتنا المسلحة لديها القدرة اللازمة على الرد على ذلك».

روسيا وأوكرانيا.. وصفقة أمريكية لطائرات «إف-16»

وشهدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة عقب إعلان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نهاية الأسبوع الماضى، اعتزام كل من الدنمارك وهولندا المساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات «إف-16» القتالية، على أن تتولى وزارة الدفاع الأمريكية أيضاً، تدريب الطيارين على الطائرات القتالية المتطورة، خلال الأسابيع المقبلة، في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية المستمر أنها أكبر داعم غربي لكييف ضد روسيا، في ظل الأزمة التي بدأت بين البلدين منذ نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم الأربعة.