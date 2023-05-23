روسيا: بعض الدول تتخلص من مقاتلات إف 16 عبر بيعها لكييف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بعض الدول تحاول بيع طائراتها القديمة من طراز إف 16 لأوكرانيا بحجة مساعدتها، وهدفها الحقيقي هو الحصول من واشنطن على طائرات جديدة عوضا عنها.

مساعدات لأوكرانيا

وأوضح ريابكوف في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم، اليوم، أن بعض الدول تحاول بيع هذه الخردة تحت شعار مساعدة أوكرانيا على أمل الحصول على المزيد من المعدات الحديثة من الولايات المتحدة في المقابل، مشيرا إلى أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي سيستفيد من ذلك.

وأكد ريابكوف، أن أهداف روسيا ستتحقق رغم ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وكانت روسيا دخلت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.