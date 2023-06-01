مقتل 3 أشخاص نتيجة هجوم على شرق كييف بأوكرانيا

قتل 3 أشخاص نتيجة هجوم على شرق العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن هجوم على «كييف» أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وانهيار عدة مبان.

عمدة كييف: الدفاعات الأوكرانية تصدت لأهداف معادية

وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قال في وقت سابق، إن الدفاعات الأوكرانية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.