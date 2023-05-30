بعد ساعات من هجوم روسي على كييف.. مسيرات أوكرانية تقصف موسكو

قصفت طائرات مسيرة مبنيين سكنيين على الأقل في العاصمة الروسية صباح اليوم الثلاثاء، ما نتج عنه بعض الأضرار، بحسب رئيس بلدية موسكو على تطبيق تلجرام، وقال فيتالي كليتشكو رئيس البلدية إنّه لم يصب أحد بجروح خطيرة، وجاءت الضربة الجوية بعد أن شن روسيا هجومها الجوي الثالث على كييف في غضون 24 ساعة.

وأضاف رئيس البلدية أنّ الحطام المتساقط أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة أربعة أشخاص، مشيرا إلى أنّ الغارة الجوية كانت في السابعة عشر هذا الشهر، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

التطورات الرئيسية للهجوم

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إنّ هجوم الطائرة المسيرة تسبب في أضرار بموسكو في ساعة مبكرة من صباح، موضحا أنّ مسؤولي خدمات الطوارئ أخلوا السكان من المبنيين المتضررين من الهجوم، فيما تم إسقاط أكثر من 10 طائرات دون طيار في منطقة موسكو هذا الصباح، معظمها في مناطق إسترينسكي وكراسنوجورسكي وأودينتسوفسكي، وفقًا لقناة «بازا تيليجرام» الروسية، وإجمالا، شاركت حوالي 25 طائرة مسيرة في الهجوم، طار بعضهم على ارتفاع شديد الانخفاض وتعلقوا بالأشجار والأسلاك.

كييف: دمرنا أكثر من 20 طائرة مسيرة معادية

من جانبها، قالت الإدارة العسكرية المحلية في كييف، إنّ الجيش الأوكراني دمر أكثر من 20 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية، لكنها أضافت أنّ المباني السكنية والمركبات تضررت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي، إنّ أحدث هجوم روسي شمل طائرات مسيرة إيرانية التصميم، وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وقنابل موجهة، فيما أعلنت الإدارة العسكرية للمدينة، في بيان، أنّ الهجمات الروسية الأخيرة جاءت من اتجاهات مختلفة وعلى موجات متعددة.

ولفتت إلى أنّ القوات الروسية تغير باستمرار الأسلحة المستخدمة في القصف الجوي، وتجمع أحيانًا بين الصواريخ والطائرات المسيرة، وفي حالات أخرى تستخدم الطائرات دون طيار وحدها.

وأوضح الجيش الأوكراني، أنّ القوات الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية التي أطلقت على بلادهم، مشيرا إلى أنّ جميع صواريخ إسكندر الروسية البالغ عددها 11 التي أطلقت على البنية التحتية الحيوية في كييف دمرت.