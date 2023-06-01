بايدن يشكر مكارثي بعد تصويت «النواب» على رفع سقف الدين الأمريكي

تجنبت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم، خطر التخلف عن سداد ديونها، إثر تصويت «مجلس النواب»، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وصوت أكثر من 314 نائب في «مجلس النواب» الأمريكي، لصالح مشروع القانون، فيما رفض 117، المشروع.

بايدن يشكر رئيس مجلس النواب

وفي أول تعليق من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم رئيس الإدارة، الشكر لرئيس «مجلس النواب» الجمهوري كيفين مكارثي وفريقه بعد التوصل لاتفاق رفع سقف الدين، كما أعرب بايدن، عن شكره لزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية.

وقال بايدن، في بيان، إن التصويت خطوة حاسمة لـ«مجلس النواب» الأمريكي، لمنع التخلف الأول عن سداد الديون في التاريخ الأمريكي، وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بجهود شاقة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الاتفاقية المالية هي تفاهم بين الأحزاب، وأوضح بايدن، أن الديمقراطيين والجمهوريين لم يحصلا على كل ما يريده، وهذا مسؤولية الحكم.

الرئيس الأمريكي: الاتفاقية خبر جيد للشعب

وأشار بايدن إلى إن الاتفاقية هي خبر جيد للشعب والاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أنها تحترم التزام الرئيس بحماية الرعاية الصحية للأمريكيين وحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن والفقراء.

بايدن يحث الشيوخ على إقرار القانون

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الاتفاقية تحمي الأولويات والإنجازات الرئيسية خلال العامين الماضيين، بما فيها الاستثمارات التاريخية التي تخلق وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد والبرامج الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من العائلات العاملة والطلاب والمحاربين القدامى، وحث بايدن، مجلس الشيوخ، على إقرار التشريع بأسرع ما يمكن حتى يتسنى للرئيس الأمريكي توقيعه إلى قانون.