نجيب سرور.. 91 عاما على ميلاد صاحب «التراجيديا الإنسانية»

«الشعر مش بس شعر لو كان مُقفى وفصيح، الشعر لو هز قلبك و قلبي.. شعر بصحيح» كلمات للشاعر نجيب سرور الذي يوافق اليوم الذكرى الـ91 على ميلاده إذ ولد الراحل في 1 يونيو 1932، ولأن أعماله شعرا ومسرحا مازالت قادرة على إحداث حالة الدهشة وتحريك القلوب، مازال يعاد تقديمها وقراءتها وأحدثها مسرحية «ياسين وبهية» المقدمة حاليا على مسرح الدولة، فضلا عن أنه لُقب بصاحب «التراجيديا الإنسانية».

ميلاد نجيب سرور

في قرية إخطاب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية ولد نجيب سرور، وفي مدارس المنصورة قضى فترة التعليم الأولى قبل أن يلتحق في كلية الحقوق ليتركها ليلتحق في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي عمل به فيما بعد أستاذا للتمثيل والإخراج.

نجيب سرور والإخراج المسرحي

سافر نجيب سرور ضمن المبتعثين المصريين إلى روسيا ليدرس الإخراج المسرحي وعاد بعد ذلك ليلتحق مرة أخرى بأسرة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، عمل أيضا بالتمثيل والإخراج في أكثر من عمل مسرحي.

حياة نجيب سرور

عاش نجيب سرور حياته من 1932 إلى 1978، فترة حساسة من عمر الوطن، إذ شهدت العديد من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها ثلاثة أحداث كبرة على التوالي هي: ثورة 1952، نكسة 1967، وانتصار أكتوبر 1973، وتعاطت أعمال «سرور» مع هذه الأحداث تأييدا ورفضا، كما شهدت حياته الشخصية الكثير من التحولات الموازية، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة.

أعمال نجيب سرور

- من الأعمال المسرحية للشاعر والأديب نجيب سرور: «منين أجيب ناس، وقولوا لعين الشمس، والحكم قبل المداولة، والذباب الأزرق وقام بالتمثيل والإخراج لأغلب هذه الأعمال المسرحية»، ومن أعماله الشعرية: «لزوم مالا يلزم – والتراجيديا الإنسانية- بروتوكولات حكماء ريش» .

قام بترجمة العديد من الأعمال المسرحية من المسرح الروسي فضلا عن ترجمة مسرحية «أوبرا الثلاث بنسات» لبريخت وأسماها «ملك الشحاتين» وقام بإخراجها للمسرح.

وله مؤلفات نقدية من بينها: «رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ» شارك بالتمثيل في السينما وشارك في فيلم «الحلوة عزيزة» مع يوسف وهبي وشكري سرحان وهند رستم .