أول تعليق من عميد «ألسن بني سويف» على سؤال أغنية «ألف أرنب» في الامتحان

أثار امتحان مادة الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الألسن في جامعة بني سويف، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل، بعد احتوائه على أسئلة ترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية، عبارة عن موال «رميت الودع وانكشف السر والمكنون» من فيلم الكنز للفنان محمد رمضان، وأغنية «هالأسمر اللون» للمطرب وليد توفيق، وأنشودة «ألف أرنب باء بطة» للأطفال.

عميد كلية الألسن: الامتحان يستهدف نقل العربية بمستوياتها إلى الإنجليزية

وقال الدكتور إبراهيم حامد، عميد كلية الألسن في جامعة بني سويف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تعليقًا على حالة الجدل التي أثيرت عقب الامتحان، إنّ إدارة الكلية لم تتلق أي شكاوى من الامتحان المخصص للفرقة الثالثة في مادة الترجمة من العربية، موضحًا أنّ مادة الترجمة تستهدف نقل اللغة العربية بمستوياتها إلى اللغة الأجنبية المستهدفة، وفي هذا الامتحان كانت الإنجليزية.

وأضاف عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، عن استخدام أغاني الأطفال والمواويل، أنّ نص الترجمة من الممكن أنّ يكون جزءًا من السيرة الهلالية او أبيات شعر من الشعر القديم أو الحديث: «فالمادة تحوي فنونًا عن كيفية نقل محتوى اللغة العربية بمستوياتها سواء كانت لغة فصحى أو عامية وتذوقه، وفهم النص وترجمته إلى المتلقي».

موال «رميت الودع» بامتحان كلية الألسن في بني سويف

وجاء السؤال الأول، طالبًا ترجمة موال «رميت الودع وانكشف السر والمكنون»، الذي جاء في فيلم الكنز للفنان محمد رمضان، وجاءت الأبيات كالتالي:

رميت الودع وانكشف السر والمكنون

سمع الكلام اتخطف بقي وشه مليون لون

في الصحرا شايفة ولد مع أمه إيد في الإيد

لو من سهامك نفد .. موتك بإيده أكيد

أغنية الأطفال «ألف أرنب باء بطة»

اما السؤال الثاني، تضمن ترجمة أبيات من أغنية «أنشودة الحروف الأبجدية» للأطفال، وتضمن ترجمة من العربية إلى الإنجليزية:

ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزراً كي لا يتعب

باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة

تاء تاج فوق الرأس فيه الذهب وفيه الماس

أغنية «هالأسمر اللون» للمطرب وليد توفيق

اما السؤال الثالث لطلاب الفرقة الثالثة، تضمن أغنية «هالأسمر اللون» غناء المطرب وليد توفيق، و يجري ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية:

هالأسمر اللون ... هالأسمراني

تعبان يا قلب خيّوه.. هواك رماني

يا بو عيون وساع.. حطيت في قلبي وجَاع