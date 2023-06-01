وفاة المصور الصحفي محمد إبراهيم إثر حادث أليم.. تعرف على موعد الجنازة

رحل منذ ساعات المصور الصحفي محمد إبراهيم، الزميل بمجلة المصور، وذلك إثر حادث أليم تعرض له، مفارقا الحياة في عمر الشباب، تاركا الحزن بقلوب زملائه في الوسط الصحفي والإعلامي.

ونشرت صفحة اللجنة النقابية بمؤسسة دار الهلال الصحفية على موقع «فيس بوك»، نعيا لرحيل المصور الصحفي محمد إبراهيم، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وفاة المصور محمد إبراهيم

وتابعت: «البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالي الزميل محمد إبراهيم السيد، بمجلة المصور، وابن رئيس النقابة السابق إبراهيم السيد، في حادث سير، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة».

وقال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جنازة ودفن المصور الصحفي محمد إبراهيم، اليوم الخميس في محافظة الغربية، بينما العزاء غدا في أحد المساجد أمام منزله في شبرا الخيمة.