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ضبط الأسعار والإفراج عن بضائع الجمارك في العدد الجديد لـ«المصور»

كتب:

الوطن
09:39 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
غلاف العدد الجديد من مجلة المصور

غلاف العدد الجديد من مجلة المصور

صدَر العدد الجديد من مجلة المصور، عن دار الهلال، التي تصدر بتاريخ الأربعاء من كل أسبوع، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب، واشتمل العدد على موضوعات سياسية واقتصادية.

مجلة المصور

وجاء في غلاف العدد الجديد من مجلة المصور الذي حمل صور عدد من المواطنين، العناوين الآتية:

- 2023 العالم يراهن على الأمل.

- مصر تستهل العام الجديد بمشروعات صناعية عملاقة.

- إجراءات سريعة لضبط الأسعار والإفراج عن بضائع الجمارك.

دار الهلال

وكانت مجلة المصور احتفت في عددها السابق بمرور 130 عاما على إنشاء مؤسسة دار الهلال، بنشر تغطية للاحتفالية التي نظمها الدار، فضلا عن مقالات لعدد من الكتاب، واشتمل غلاف العدد الجديد من مجلة المصور، على صور عدد من الأدباء والسياسيين والمثقفين بعنوان «130 عاما.. دار الهلال رسالة التنوير مستمرة».

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بقلم الوطن