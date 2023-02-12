نجل المصور الراحل فاروق إبراهيم: والدي التقط 35 ألف صورة لعبدالحليم حافظ

قال هشام فاروق، نجل المصور الراحل فاروق إبراهيم، إنّ والده التقط 35 ألف صورة للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موضحًا: «تم تسليم أرشيف والدي بالكامل لي قبل وفاته بـ4 أو 5 سنوات، والأرشيف متداول بيني وأشقائي».

هشام: والدي التقط صورا كثيرة للمشاهير

وأضاف «فاروق» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكي، على قناة dmc: «والدي التقط عددا كبيرًا من الصور للمشاهير، مثل صورة تجمع بين بيليه وصالح سليم والمعلق الراحل محمد لطيف، وصورا لفؤاد المهندس وشويكار».

وتابع نجل المصور الكبير الراحل فاروق إبراهيم: «والدي ربطته بعبدالحليم حافظ علاقة قوية للغاية والتقط له 35 ألف صورة له، فقد كان ملازما له في نجاحه وشقائه وتعبه ورحلاته ومناسباته الخاصة».

أم كلثوم استدعته ليلتقط لها صورة شهيرة مع الهرم

وحول علاقة والده بكوكب الشرق أم كلثوم، قال: «هي من استدعته ليلتقط لها صورة شهيرة مع الهرم، كان مصورا مبتدئا والتقط لها صورة، فأعجبت بالصورة، واتصلت برئيس التحرير وطلبت منه أن يزورها في فيلتها، وبالفعل ذهب إلى فيلتها، وعندما سألتها عن أستاذ فاروق قال لها، أنا فاروق، فمازحته قائلة أنت عيل، ومن هنا بدأت العلاقة بينهما».