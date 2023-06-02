«الإسكان» تحدد شروط منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة

وفرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العديد من التسهيلات والحوافز للمشروعات المقامة سواء بأنشطة خدمية، أو استثمار عمراني، أو عمراني متكامل، الموجودة في المدن الحديثة بشرط توافر عدة شروط وضوابط، موضحة أن هذه الدوافع يتم منحها لمدة سنة واحدة، واعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

شروط الحصول على حوافز المشروعات الاستثمارية

وترصد «الوطن» شروط الحصول على حوافز المشروعات الاستثمارية.

- سلامة موقف قطع الأراضي.

- عدم وجود تعارض مع العقود المبرمة حين وجودها.

- عدم وجود تعارض مع قيود الارتفاعات المسموح بها في المنطقة الموجود بها المشروع.

- الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات.

- التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح التسهيلات.

- الالتزام بأخذ كافة موافقات الجهات المعنية.

حوافز وتسهيلات المشروعات المتنوعة

وأوضحت وزارة الإسكان، أن حوافز وتسهيلات المشروعات المتنوعة تشمل، زيادة مدة التنفيذ بشرط تنفيذ كامل المرافق للمشروع، وبالنسبة للأراضي القائمة بنشاط عمراني استثماري، مسموح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، وأراضي النشاط العمراني المتكامل، مسموح لها بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، وذلك طبقًا للاشتراطات التي على أساسها تم التسعير.