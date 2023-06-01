«الإسكان»: اليوم بدء حجز أراضي مقابر العاشر من رمضان والشروق والعبور

ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو، هو موعد بداية طرح كراسات شروط حجز أراضي المقابر المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية، للمسيحيين والمسلمين، في مدن «العبور، الشروق، والعاشر من رمضان»، مؤكدة أن هذه الأراضي مسموح حجزها لأهالي المدن سالفة الذكر.

فتح باب الحجز لـ423 قطعة أرض مقابر

وأعلنت الوزارة، أن الموعد النهائي للتقدم لحجز أراضي المقابر يوم 15 يونيو، محددة أن عدد المقابر المخصصة للمسلمين 261، وعدد المقابر المخصصة للمسيحيين 162، بمساحات مختلفة تتراوح من 40 إلى 60 مترًا.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه على الراغبين في حجز أراضي المقابر التوجه لجهاز مدينة العاشر من رمضان وفقًا لمواعيد العمل الرسمية، مشيرة إلى أن تخصيص أراضي المقابر يكون بمقابل الانتفاع.

شروط حجز أراضي المقابر

وجاءت شروط حجز أراضي المقابر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من سكان الشروق أو العبور أو العاشر من رمضان.

- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من أراضي مقابر هيئة المجتمعات العمرانية.

- لا يحق التقدم على أكثر من قطعة أرض مخصصة للمقابر.