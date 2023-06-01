«الإسكان»: تسليم قطع أراضي مدينة أسيوط الجديدة 10 يونيو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة يبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو حتى الاثنين 24 يوليو، في تسليم قطع الأراضي السكنية المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني بتاريخ 9 ديسمبر 2022، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من الجهاز.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه يجرى تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا بالحي الثاني من1 : 65، يوم السبت والقطع من 66: 131 يوم الأحد، وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1 : 40 يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 41 : 78 يوم الثلاثاء 13/6/2023، وتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38 : 80، يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، والقطع من 81 : 119، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 120 : 160، يوم السبت 17/6/2023، والقطع من 161: 206، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 207 : 274، يوم الإثنين 19/6/2023، والقطع من 275 : 565، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 566 : 684، يوم الأربعاء 21/6/2023، وكذا تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز «بيت الوطن» بالتوسعات الجنوبية من 1 : 50، يوم الخميس 22/6/2023، والقطع من 51 : 102، يوم السبت 24/6/2023.

وأشارت إلى أنه يجرى تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط، منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 1 : 479، يوم الأحد 25/6/2023، والقطع بمنطقة 375 فدانا – منطقة 1 من 1 : 230، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 231 : 940، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع بالمنطقة 375 فدانا منطقة 2 من 298 : 621، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 626 : 887، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 896 : 1139، يوم الخميس 6/7/2023، والقطع من 1140 : 1184، يوم السبت 8/7/2023، والقطع من 1185 : 1230، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 1231 : 1184، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 1185 : 1230، يوم الثلاثاء 11/10/2023، والقطع من 1231 : 1284، يوم الإثنين 10/7/2023، بجانب تسليم القطع بمنطقة 375 – منطقة 3، من 6 : 559، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 560 : 630، يوم الأربعاء 12/7/2023، والقطع من 631 : 1400، يوم الخميس 13/7/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 16/7/2023 : الإثنين 24/7/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

المستندات المطلوبة للتسليم

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتسليم هي (بطاقة الرقم القومي – إيصال سداد القسط الأول – خطاب البنك )، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.