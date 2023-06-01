سعر صرف الریال السعودي اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الریال السعودي، الیوم الخميس 1-6-2023، ثباتا دون تغيير في مختلف البنوك العاملة في القطاع الحكومي والخاص المصري، وجاء سعر الشراء الأقل في المصرف المتحد بينما السعر الأعلى فسجلته العملة السعودية في بنك أبوظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع فالأقل في بنوك الأهلي المصري، والتنمية الصناعية، ومصر، والأعلى في البيع في بنوك ميد بنك والإمارات، دبي الوطني، وبنك قناة السويس.

وتستعرض «الوطن»، سعر الریال السعودي الیوم الخميس 1-6-2023 في البنوك المصرية، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك صباح اليوم وهو كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 8.22 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، بـ8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بنحو 8.21 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 8.21 جنيه للشراء، والبيع وصل إلى نحو 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وذكر الموقع الرسمي لبنك البركة أن سعر الريال السعودي جاء بـ8.03 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.