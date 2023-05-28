تفاصيل أفضل شهادة استثمار من البنك الأهلي.. مدتها عام وعائد مرتفع

يوفر البنك الأهلي المصري، عددا من شهادات الاستثمار، من بينها الأفضل شهادة استثمار ب، ومدتها عام، ودورية صرف العائد شهريًا وثابت طوال مدة الشهادة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري على شهادة استثمار ب، تكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

أسعار العائد على شهادة الاستثمار

وبالنسبة لسعر العائد 11%، ويمكن للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر شراء شهادة الاستثمار ب.

ويتيح البنك الأهلي الاقترض بضمان شهادة الاستثمار من أي فرع، بحسب التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

تفاصيل الاسترداد من البنك الأهلي المصري

وعن الاسترداد الشهادة في نهاية المدة تكون بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر بحسب القيم الاستردادية في البنك الأهلي.

ويبدأ احتساب العائد على شهادة الاستثمار ب، من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويتم التجديد بشكل تلقائي في تاريخ استحقاقها في حال لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.