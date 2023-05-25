سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي تباينًا اليوم الثلاثاء 25-5-2023، في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، ليتداول في البنوك بسعر متوسط 8.24 جنيه للشراء، و8.26 جنيه سعر للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم، أكبر بنوك القطاع المصرفي، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، مسجلاً بذلك أقل سعر للريال السعودي في القطاع المصرفي.

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، أما المصرف المتحد بعرض الريال السعودي اليوم للشراء بسعر 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع، وهو الأعلى سعرا.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي، أحد أكبر بنوك المصرفية الإسلامية، بلغ سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.