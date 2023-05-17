سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-5-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي تباينًا اليوم الأربعاء 17-5-2023، في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، إذ سجل 8.24 جنيه للشراء، و8.26 جنيه سعر للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم، أكبر بنوك القطاع المصرفي، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، مسجلاً بذلك أقل سعر للريال السعودي في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في الإسكندرية وبنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بشكل طفيف ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، أما المصرف المتحد، فسجل سعر الريال السعودي اليوم للشراء 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع الأعلى سعرا.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي، أحد أكبر بنوك المصرفية الإسلامية، بلغ سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.