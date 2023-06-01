«القومي للبحوث» يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية في الفيوم

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تضافر الجهود من جميع المؤسسات التعليمية والبحثية والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، والعمل لضمان تطوير واستدامة البيئة، مثمّنًا الدور المجتمعي للمراكز والمعاهد البحثية في خدمة المحافظات المحيطة بها، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

قافلة علاجية وإرشادية

وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية ضمت 12 باحثًا وباحثة لقرية منشأة دمو بمحافظة الفيوم، في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وأشار الدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أنّ القافلة تهدف لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والأمراض التناسلية والطفيلية للأغنام والماعز وكذلك الجاموس والأبقار، إضافة لأمراض الدواجن، موضحًا أنّ تنظيم القافلة جاء تنفيذًا للمشروع البحثي بالمركز بعنوان «قوافل بيطرية مجانية لخدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية» كأحد أنشطة المركز لحل مشاكل المجتمع.

وأضاف درويش أنّ تنظيم القافلة يعد جزءًا من بنود بروتوكول التعاون الموقع بين المركز القومي للبحوث ومحافظة الفيوم، والذي يشمل التعاون في المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك؛ للمساهمة في حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال قيام المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التي تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات إرشادية لبرنامج التحسين الوراثي ومراكز تجميع الألبان، فضلًا عن عقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين لإطلاعهم على أحدث المستجدات العلمية، وعقد ندوات تثقيفية وإرشادية لتوعية المواطنين للحد من انتشار الأوبئة، وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من أي تمويل محلي مخصص في المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة التى تهم المحافظة، وتحديد البرامج التنفيذية للمشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.