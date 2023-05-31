 الجامعات: إعلان النتائج بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات التيرم الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي اقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن هناك تشديدات على ضرورة تذليل العقبات خلال الامتحانات والتأكيد على مجابهة الغش وتطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه المخالفين، والبدء في تصحيح أوراق الإجابات عقب انتهاء الامتحانات بـ72 ساعة على الأقل، وإعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات بـ15 يوما على أقصى تقدير.

نتائج امتحانات الجامعات 2023

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحاً أنه جرى التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، لافتا إلى تصحيح امتحانات التيرم الثاني مباشرة بعد انتهاء الامتحانات وإعلان نتائجها في غضون 15 يوما، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجمعات.

الجامعات الحكومية

وأشار الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى انتظام امتحانات التيرم الثاني 2023، ومن المقرر الكشف عن النتائج بعد مرور 15 يوما على انتهاء الامتحانات، حيث يتم تصحيح امتحانات كل مادة عقب الانتهاء منها بـ72 ساعة.