«حياة كريمة» تعلن انتهاء البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات: ورش ومسابقات

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، انتهاء البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات، والذي تم إطلاق الجزء الأول منه في الفترة من 20 حتى نهاية مايو الجاري، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته، وإثراء المتدربين بمهارات القيادة والمهارات الشخصية، وكذلك التعريف بالمؤسسة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ورش عمل ومسابقات ومناقشات

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، بهدف تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، من خلال ورش عمل ومسابقات ومناقشات وأنشطة ثقافية لطلاب جامعات (الإسكندرية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية، وجامعة بنها، وجامعة المستقبل)، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم وإتخاد القرارات المهنية بشكل سريع وناجح في الوقت نفسه.

واستعرضت المحاضرات شرح المهارات القيادية من حيث أهميتها وأنواعها وكيفية تعزيزها.

تدريب على العمل الجماعي

كما أتاح البرنامج التدريبي الفرصة للطلاب لعمل أنشطة عملية للتدريب على العمل الجماعي عن طريق عمل مشروعات تفيد مبادرة حياة كريمة، على أن يتم تجهيز زيارات ميدانية للطلاب في شهر يونيو المقبل.

و«حياة كريمة» مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.