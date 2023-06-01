الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ لتنفيذ المشروعات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 9 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية عليها.

أولى قطع الأرض كانت في محافظة الدقهلية بإيجار 5 جنيهات للمتر المربع سنويًا في مدينة بلقاس لصالح الهيئة القومية للبريد؛ لإقامة مكتب بريد عليها.

فرع للجهاز المركزي للمحاسبات

ثاني الأراضي كانت في كفر المصيلحة في المنوفية، لصالح الجهاز المركزي للمحاسبات بالمجان؛ لإقامة مقر لفرع الجهاز عليها.

فيما جاء القرار الثالث بتخصيص أرض في شرم الشيخ لإقامة توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي عليها.

مجمع أزهري في العريش

وخصص رئيس الوزراء في قراره الرابع قطعة أرض في بني عبيد لإقامة بيارة صرف صحي عليها، كما خصص أرض في شرم الشيخ لإقامة مقر لإدارة الأحوال المدنية وإنشاء سجل مدني للأجانب عليها، وكذلك أرض في العريش لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمع أزهري عليها، وأرض في الشيخ زويد مقام عليها مدرسة.

واشتملت القرارات على تخصيص أرض في الفيوم لإقامة ورشة للحرف اليدوية «السجاد اليدوي» عليها، فيما أن القرار الأخير في المنوفية لإقامة وحدة إطفاء في مركز ومدينة الباجور.