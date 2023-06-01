«الداخلية» تضبط مرتكب واقعة التعدي على المواطنين بالضرب في الداقهلية

رصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي «تويتر»، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب مستخدمًا «سوطًا» بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت القوات من ضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنّه عامل خردة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.