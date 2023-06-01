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«الداخلية» تضبط مرتكب واقعة التعدي على المواطنين بالضرب في الداقهلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:25 ص | الخميس 01 يونيو 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

رصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي «تويتر»، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب مستخدمًا «سوطًا» بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت القوات من ضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنّه عامل خردة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع