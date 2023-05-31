«الداخلية» تضبط 316 قضية مخدرات وتنفذ 81 ألف حكم قضائي بالمحافظات

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 316 قضية مواد مخدرة

في مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 316 قضية مواد مخدرة بإجمالي (335) متهما ضُبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,921 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (74,155 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,515 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,970 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدرالشابو وزنت (3 كيلو جرام)، كمية من وزنت مخدر الآيس (1,655 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (595 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (370 جراما)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (70 جراما)، (768) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 120 متهما، و في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81733 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهما ارتكبوا 15 حادث متنوعة، و في مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 37 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 20 متهما، و في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 272 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23337 مخالفة مرورية متنوعة، كما جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.