«الداخلية» تحبط محاولة تهريب مخدرات بـ44 مليون جنيه في البحر الأحمر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاعات الأمن الوطني والعام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتزام 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيدا لترويجها على عملائهما داخل البلاد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا في محافظة البحر الأحمر.

استهداف العناصر الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالمنطقة المشار إليها ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما.

وعثر بحوزتهما على «5205 طرب لمخدر الحشيش وزنت 520,500 كيلوجرام – 153 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 260 كيلوجرام – بندقية آلية - 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار – نظارة ميدانية - مبلغ مالي – 7 هواتف محمولة».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ44 مليونا و200 ألف جنيه.