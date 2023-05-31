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«الداخلية» تكشف حقيقة تغيب إحدى الفتيات بالشرقية: كانت في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:54 م | الأربعاء 31 مايو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، حقيقة تغيب فتاة عن منزل أسرتها في محافظة الشرقية، وتداول هذا الأمر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الوزارة في بيانها: «بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية)، بتغيب كريمته (طالبة) عقب خروجها من المنزل لتعنيفه لها لإهمالها فى دراستها وأضاف بأنها تُعانى من مرض نفسي، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها».

وتابع البيان: «وبتاريخ (26) الجاري حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة، وبرفقته شقيقته المتغيبة وقرر بعودتها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع