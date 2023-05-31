«الداخلية» تكشف حقيقة تغيب إحدى الفتيات بالشرقية: كانت في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، حقيقة تغيب فتاة عن منزل أسرتها في محافظة الشرقية، وتداول هذا الأمر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الوزارة في بيانها: «بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية)، بتغيب كريمته (طالبة) عقب خروجها من المنزل لتعنيفه لها لإهمالها فى دراستها وأضاف بأنها تُعانى من مرض نفسي، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها».

وتابع البيان: «وبتاريخ (26) الجاري حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة، وبرفقته شقيقته المتغيبة وقرر بعودتها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».