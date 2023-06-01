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ضبط 48 كيلو بانجو وحشيش وهيروين في حملة أمنية بأسوان

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:32 ص | الخميس 01 يونيو 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «كوم امبو، ودراو، ونصر النوبة، وأسوان، وإدفو»، وقسمي شرطة أول وثان أسوان، أسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية سلاح ناري، بمضبوطات 3 بنادق آلية، و2 مسدس، و4 بنادق خرطوش، و8 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهما لـ10 منهم  معلومات جنائية.

وجرى ضبط 15 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام، بحوزة 16 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وجرى تنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع