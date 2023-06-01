حملة أمنية بأسيوط لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز وقسم شرطة أبو تيج، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.:

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملة 52 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «12 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش- 21 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 50 متهما لعدد 32 منهم معلومات جنائية.

ووفقا للبيان، تم ضبط 13 قضية اتجار في المواد المخدرة، وتحفظت الحملة على كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 15 متهما لعدد 13 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 556 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.