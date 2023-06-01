3 طرق للحصول على نتيجة إعدادية القاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، 3 طرق للحصول على نتيجة إعدادية القاهرة 2023، الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بنسبة نجاح 85.1%.

3 طرق للحصول على نتيجة إعدادية القاهرة 2023

وحدد مديرية التربية والتعليم في القاهرة، 3 طرق للحصول على نتيجة إعدادية القاهرة 2023 الفصل الدراسي الثاني، وهي كالتالي:

- الطريقة الأولى: الاستعلام عن نتيجة إعدادية القاهرة 2023 من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

- الطريقة الثانية من المتحدث الآلي من على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- الطريقة الثالثة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

تفاصيل نتيجة إعدادية القاهرة 2023

وجاءت تفاصيل نتيجة إعدادية القاهرة 2023 كما اعلنها المحافظ كالتالي:

- بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، 190 ألفا و533 طالبا وطالبة.

- بلغ عدد الحاضرين امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، 184 ألفا و352 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 85.1%

- نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

- نتيجة الشهادة الإعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%.

- نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%.

- نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9%.

- نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.