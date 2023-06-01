أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 للاستعلام علي نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، للعام الدراسي 2022/2023 الدور الأول وذلك بعد اعتمادها رسمياً من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه يمكن الاستعلام عن درجات المواد الدراسية من خلال البوابة الإلكترونية رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

- الدخول علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

- الضغط رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 .

- اختيار الفصل الدراسي الثاني 2023.

- إدخال البيانات الأساسية للطالب «الاسم ورقم الجلوس».

- الضغط علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة نسبة النجاح85,17%.

- بلغ إجمالي المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 189 ألف و318 طالبا وطالبة.

- بلغ إجمالي عدد الناجحين 159ألف و729 طالبا وطالبة.

- بلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة .

- نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% .

- نسبه النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 %.