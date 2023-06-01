جهود «أمن المنافذ» خلال 24 ساعة: ضبط 3 قضايا لتهريب النقد

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط عدد 3 قضايا، وتنفيذ عدد 270 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم تحرير 2131 مخالفة مرورية متنوعة.

وأشار البيان إلى ضبط 35 قضية في مجال الأمن العام، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 7 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.