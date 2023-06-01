الموافقة على تغيير المسمى الوظيفي لـ118 معلما في أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار تغيير المسمى الوظيفي لعدد 118 معلما من العاملين بمديرية التربية والتعليم، طبقًا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التفنيذية وتعديلاتهما.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه اعتمد قرار تغيير المسمى الوظيفي للعاملين بمديرية التربية والتعليم بعد صدور القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 لنقلهم إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة (93 معلم تعليم عام و15 معلم تعليم فني و10 خدمات) وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

فحص طلبات البت والندب

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات، وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة على أن تكون الأولوية للحالات الأنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية.

من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه واهتمامه بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، موضحا أن الترقيات والتدرج الوظيفي للمعلم ومسئولي التعليم تسهم بشكل كبير في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم، ما يحسن من أدائهم في العمل والنهوض بالعملية التعليمية.