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إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

كتب:

محمد مجدي
03:04 م | الأربعاء 31 مايو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وقّع اللواء أركان حرب عبدالحميد سيد أحمد، مدير الحرب الكيميائية، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي جامعة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة، على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات كافة، وبما يحقق التعاون المثمر في شتى المجالات.

ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمي والبحثي لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.