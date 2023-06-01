جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في مجال الدوري الثقافي لمهرجان «إبداع 11»

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات والمعاهد في «مهرجان إبداع 11»؛ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذي نظمته وزارة الشباب و الرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة.

رعاية المواهب

وأشار إلى أن مشاركة طلاب الجامعة، وفوزهم في مثل هذه المنافسات والمحافل والمهرجانات المتنوعة؛ تأتي في إطار ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابي، ورعايتها للمواهب، و العناصر المتميزة من أبنائها الطلاب، وإيمانا بأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في تثقيف وبناء شخصية الطلاب، وتوسيع مداركهم، وخلق حافز قوي للطلاب؛ لزيادة الثقة بالنفس والتميز العلمي، والتفاعل المجتمعي والابتكار.

المجالات الأدبية والعلمية والفنية

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إلى أن المهرجان يأتي في نسخته الحادية عشرة 2022/2023 في المجالات الأدبية و العلمية و الفنية، وشهد مشاركة طلاب الجامعات، والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية والخاصة، والتي أسفرت نتائجه حصول جامعة أسيوط على عدد من المراكز؛ فحصد طلاب النشاط الثقافي على المركز الأول في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، وكذلك حصلوا على المركز الثالث في مجال التأليف المسرحي، وحصد طلاب النشاط الفني على المركز الثالث في مجال العزف الجماعي غير المتخصص.

وتأتي مشاركة الجامعة في المهرجان تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتورهيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، ومحمد جمعة مدير إدارة النشاط الفني، ورشا جلال رئيس قسم الموسيقى و الكورال.