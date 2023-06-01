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«الداخلية»: ضبط هارب من أحكام بالإعدام والمؤبد في 4 قضايا بسوهاج

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:03 م | الخميس 01 يونيو 2023
ضبط هارب- تعبيرية

ضبط هارب- تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، سبق إ­تهامه في عدد 4 قضايا «سلاح دون ترخيص، قتل، خطف، شروع في قتل»، ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد في عدد 4 قضايا «قتل - قتل عمد – شروع فى قتل»، بالتردد على دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع