ضبط عناصر إجرامية بتهمة الإتجار بالمخدرات في الإسماعيلية والشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية وأبوصوير والزقازيق والإبراهيمية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلوجراما – كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما – كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلوجرامات – 3 بنادق آلية و6 خزينة بندقية آلية – طبنجة - خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 سيارات – مبلغ مالي – 6 هواتف محمولة – ميزان».

- ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة بمحيط مسكنه، وبحوزته «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلوجراما – مبلغ مالي- هاتف محمول».

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي– 2 هاتف محمول– سلاح أبيض».

مديرية أمن الشرقية

- ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلوجراما – كمية من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – دراجة نارية دون لوحات – مبلغ مالي- 3 هواتف محمول».

- ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم في محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات – كمية من مخدر الآيس الشابو– سيارة – دراجة نارية دون لوحات- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة».

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، لافتة إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(9,561,000) جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.