«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة شقة في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق في مديرية أمن الشرقية، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة مبلغ مالي، وعدد من المشغولات الذهبية، من داخل الشقة خاصته عن طريق كسر باب بلكونة الشقة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإخفاء المسروقات لدى المتهم الآخر، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقررا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، كما أرشدا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.