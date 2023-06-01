ضوابط تقديم الأعذار الطبية لطلاب «الثانوية الأزهرية» خلال الامتحانات

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، ضوابط تقديم الأعذار الطبية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.

ووفقاً لما جاء عن إدارة الامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية بشأن تقديم الأعذار الطبية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، فقد أُعدت لها ضوابط مختلفة عن سابقها بالأعوام السابقة، حيث أنه في حالة مرض الطالب خلال سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يُتبع الآتي:

- يتوجه الطالب أو ولي أمره لرئيس اللجنة يوم الامتحان أو قبيله بيوم، ومعه صورة شخصية، لأخذ نموذج معتمد «موجود لدي رئيس اللجنة» لإحالة الطالب للجنة الطبية الوحيدة والمخصصة لكل طلاب إدارات منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وهي بـ«القمسيون الطبي - دار مناسبات مسجد سيدي مبارك - خلف التأمين الصحي لعيادة عمر بن الخطاب بكفر الشيخ - بأول طريق روينة».

- عقب انتهاء اللجنة من الكشف علي الطالب، يجرى إعطاء ولي الأمر تقرير عن حالة الطالب، ليتوجه به إلى المنطقة، لتسليمه إلى إدارة الامتحانات بها، ومن ثم رفعه للقاهرة، لفحص التقرير وصدور قرار.

- الطالب الذي توافق اللجنة الطبية على العذر الطبي الخاص به، من خلال تقريرها، يُمنح الدرجة كاملة للمادة بالدور الثاني، ومن لم توافق اللجنة له علي عذره الطبي سوف يأخذ نصف الدرجة فقط، عن المادة التي تقدم لها بعذر طبي.

الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ما يقرب من 9 آلاف و38 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5 آلاف و518 طالباً وطالبة، عبارة عن 3 آلاف و665 طالباً، و1853 طالبة، ومن القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، عبارة عن 2000 طالباً، و1520 طالبة، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.