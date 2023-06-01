ضبط 341 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 341 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 373 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 123,953 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 80,400 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 21,210 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 17,600 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 5,425 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,175 كيلوجرام، وكمية من مخدر اللستروكس وزنت 980 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 430 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 150 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 90 جراما، و6743 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 190 متهما، وتنفيذ 81625 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين بارتكاب 7 حوادث متنوعة، وضبط 26 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 221 دراجة نارية مخالفة، و21724 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 14 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.