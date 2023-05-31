قطع المياه بقرى دكرنس في الدقهلية لمدة 7 ساعات بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه غدا الخميس عن بعض القرى بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، لمدة 7 ساعات، بسبب القيام بأعمال صيانه على خط مياه بقرية عرب زيدان مركز دكرنس بالدقهلية.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، في بيان صحفي لها، على المواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه في قرى دكرنس بالدقهلية غدا الخميس، بضرورة توفير مياه الشرب طوال فترة انقطاع المياه، خاصة المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات.

قطع المياه غدا بالدقهلية

ونوهت الشركة، على مواعيد قطع المياه غدا الخميس، إذ يستمر قطع المياه لمدة 7 ساعات تبعا بمواعيد قطع المياه بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءً، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

سبب قطع المياه غدا

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلي القيام بأعمال صيانه بخط مياه قطر 360 مم بولي ايثيلين ميت فارس بعرب زيدان بالدقهلية، لذا تقرر قطع المياه على قرى دكرنس، وهي: «الوحدات المحلية بالمحمودية، وعرب زيدان، ومنشأة عبد الرحمن، والربيعات».